Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Куренков рассказал, как меняется пожарная техника в условиях СВО

Куренков рассказал, как меняется пожарная техника в условиях СВО

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков рассказал в эфире программы « Военная приемка », как меняется пожарная техника в условиях специальной военной операции.

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