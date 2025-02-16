Куренков рассказал, как меняется пожарная техника в условиях СВО

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков рассказал в эфире программы « Военная приемка », как меняется пожарная техника в условиях специальной военной операции.
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