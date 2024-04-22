Правда ли, что в России в два раза поднимут ставки по семейной ипотеке?

Сейчас Минфин рассматривает различные варианты, которые позволят продлить программу до 2030 года Ставки по "Семейной ипотеке" в России планируют увеличить сразу в два раза, но не для всех, а лишь для некоторых семей.
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