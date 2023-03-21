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Власти Турции составили список товаров, запрещенных к ввозу в Россию

Власти Турции составили список товаров, запрещенных к ввозу в Россию

Турецкие компании получили список товаров, которые запрещены к экспорту в Россию. Ограничение начало действовать с 1 марта, сообщает Reuters со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Текделиоглу.

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