Власти Турции составили список товаров, запрещенных к ввозу в Россию

Турецкие компании получили список товаров, которые запрещены к экспорту в Россию. Ограничение начало действовать с 1 марта, сообщает Reuters со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Текделиоглу.
Турецкие компании получили список товаров, которые запрещены к экспорту в Россию. Ограничение начало действовать с 1 марта, сообщает Reuters со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Текделиоглу.
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