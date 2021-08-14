Группа Шатаевой: почему после этого восхождения на Пик Ленина в СССР запретили женский альпинизм

Любители историиПолитикаГруппа Шатаевой: почему после этого восхождения на Пик Ленина в СССР запретили женский альпинизм Гибель группы Эльвиры Шатаевой стала одной из самых громких трагедий в истории мирового альпинизма.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонидЗацикленным феминисткам подобные статьи следует давать под запись...природа, однако, наделила нас разными способностями.Рита БеретарьА в прочем, песня не о том.... Автор, вы своё "в прочем" где попало засовали в текст- к месту и не к месту. Научитесь компилировать тексты грамотно, и применяйте словообороты к месту. А то "в прочем, в прочем... ", тьфу.КотищевЧто не так? Заявили, что не уступят мужикам, но в силу физиологических способностей не потянули. Как следствие запрет на чисто "женские" группы, чтобы уберечь людей.Рита БеретарьЯ не о тексте как таковом, а о том, что автор куда не попадя пишет "а в прочем, а в прочем", там, где вообще не уместно, то есть о применении слов, фраз при компиляции текстов из разных источников.КотищевА что Вы хотите от жертвы ЕГЭ ?Михаил_Равные права это не равные возможности.Комментировать
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