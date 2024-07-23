Моддер попробовал вернуть в ремейк Resident Evil 4 классическую внешность Леона из оригинальной игры 2005 года — скриншотыМоддер с ником Rqsp решил вернуть классическую внешность Леону Скотту Кеннеди в ремейке Resident Evil 4.
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