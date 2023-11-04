Американский журналист: статья о неверии окружения Зеленского в победу вышла в журнале Time, курируемом ЦРУ

На Украине и на Западе продолжают обсуждать статью в журнале «Тайм», в которой репортёр Саймон Шустер, ссылаясь на неназванные источники в органах власти Украины, пишет о значительных различиях в восприятии ситуации на фронте у Зеленского и сотрудников президентского офиса.