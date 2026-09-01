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Захарова задалась вопросом, случайно ли ФРГ выбрала дату для антироссийских мер

Захарова задалась вопросом, случайно ли ФРГ выбрала дату для антироссийских мер

Представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, случайно ли Берлин выбрал день развязывания Второй мировой войны для «антироссийских заявлений».

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