БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Воздушный бой над Киевом: Летчик погнался за «Геранью», открыл огонь из пушки. «Придурок!», — орали на земле

Воздушный бой над Киевом: Летчик погнался за «Геранью», открыл огонь из пушки. «Придурок!», — орали на земле

Улицу изрешетили очереди. Дома побило. Деревенские думали — это конец Александр Уральский Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press Атаки на Киев и Киевскую область практически неделю идут в жестком режиме 24/7.

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