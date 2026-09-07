Воздушный бой над Киевом: Летчик погнался за «Геранью», открыл огонь из пушки. «Придурок!», — орали на земле

Улицу изрешетили очереди. Дома побило. Деревенские думали — это конец Александр Уральский Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press Атаки на Киев и Киевскую область практически неделю идут в жестком режиме 24/7.
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