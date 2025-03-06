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salekhard.online

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На Ямале завершился первый этап сезонной профилактической операции «Жильё»

На Ямале завершился первый этап сезонной профилактической операции «Жильё»

Основной целью этой операции является снижение пожаров в жилом секторе. Весь февраль специалисты противопожарной службы округа и сотрудники смежных структур и ведомств осматривали подвалы и чердаки жилых многоквартирников, раздавали памятки и проводили инструктажи с населением.

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