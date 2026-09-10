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Царьград

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Лариса Долина лишилась средств из-за мошенников, но нашла богатство

Лариса Долина лишилась средств из-за мошенников, но нашла богатство

В свой 71-й день рождения народная артистка России Лариса Долина рассказала о потерях из-за мошенников, выманивших 114 млн рублей в Хамовниках.

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