Лариса Долина лишилась средств из-за мошенников, но нашла богатство

В свой 71-й день рождения народная артистка России Лариса Долина рассказала о потерях из-за мошенников, выманивших 114 млн рублей в Хамовниках.
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