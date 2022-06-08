08/06/22==Корабли на воздушной подушке "Евгений Кочешков" и "Мордовия" провели стрельбы на Балтике

Малый десантный корабль на воздушной подушке МОСКВА Самые большие в мире десантные корабли на воздушной подушке "Евгений Кочешков" и "Мордовия" уничтожили цели во время тактических учений на полигонах Балтийского флота, сообщила пресс-служба флота.