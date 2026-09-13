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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Покончил с собой, а жена назвала его рыцарем: Почему после 60 лет любви наложил на себя руки Анатолий Кузнецов

Шоу-бизнес: Покончил с собой, а жена назвала его рыцарем: Почему после 60 лет любви наложил на себя руки Анатолий Кузнецов

В 1969 году Анатолий Кузнецов сыграл красноармейца Сухова в фильме «Белое солнце пустыни». После этой картины его героя знала вся страна.

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