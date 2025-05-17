ВС России освободили Александрополь в ДНР

Российские военные освободили населённый пункт Александрополь в ДНР. «Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Александрополь Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны России.
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