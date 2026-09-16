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Китай представил первую в мире 17-колонную систему извлечения редких металлов из литиевых отходов

Китай представил первую в мире 17-колонную систему извлечения редких металлов из литиевых отходов

Промышленная система экстракционных колонн  / ©  CAS   Институт процесса инженерии Китайской академии наук (CAS) совместно с компанией Ganfeng Lithium запустил в провинции Цзянси первую в мире промышленную линию мощностью 500 тонн в год по извлечению рубидия и цезия из отходов добычи и переработки лития.

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