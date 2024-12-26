Стал известен точный диагноз получившего травму Кузнецова

Нападающему СКА Евгению Кузнецову диагностировали закрытую черепно‑мозговую травму, сотрясение мозга и цервикокраниалгию (болевой синдром в области шеи, шейно-затылочного перехода, для которого характерны боль и мышечное напряжение шеи.
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