Путин: Россия готова работать над меморандумом с Украиной — 1181-й день СВО

Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора, заявил президент Владимир Путин после телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом 19 мая.
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