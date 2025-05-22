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Царьград

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Национальная идея: Бастрыкин предлагает закрепить традиции в Конституции РФ

Национальная идея: Бастрыкин предлагает закрепить традиции в Конституции РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции РФ национальную идею, основанную на традиционных ценностях, таких как патриотизм и семейные идеалы.

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