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Царьград

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Два человека погибли в массовом ДТП на 103-м километре МКАД

Два человека погибли в массовом ДТП на 103-м километре МКАД

На 103-м километре МКАД столкнулись более шести автомобилей, ожидавших очереди на заправку: погибли два человека, трое пострадали, один из них госпитализирован в критическом состоянии.

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