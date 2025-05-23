Хинштейн показал главу района в Курской области, который получил ранения при атаке ВСУ. Фото, видео

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев был экстренно доставлен в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) в Москве после того, как получил серьезные травмы в результате атаки дрона.
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