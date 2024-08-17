Командование не понимает, что происходит: На военных базах ФРГ произошла серия странных инцидентов

Влад Владимиров

Янки, go home, пока ещё не поздно... Иначе эти "цветочки" превратятся в будущем уже в огромные "плоды"... Ну, и зачем вам новый геморрой? Если тут говорить серьезно? Домой линяйте, пока русские опять не дали вам. и тут...изды...)))