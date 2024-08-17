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Царьград

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Командование не понимает, что происходит: На военных базах ФРГ произошла серия странных инцидентов

Командование не понимает, что происходит: На военных базах ФРГ произошла серия странных инцидентов

Бундесвер в лёгкой панике - на объектах немецкой армии продолжается серия странных инцидентов. Командование немецкой армии уходит от комментариев, не понимая, что происходит.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Янки, go home, пока ещё не поздно... Иначе эти &quot;цветочки&quot; превратятся в будущем уже в огромные &quot;плоды&quot;... Ну, и зачем вам новый геморрой? Если тут говорить серьезно? Домой линяйте, пока русские опять не дали вам. и тут...изды...)))
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