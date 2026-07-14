Billionaire Ken Griffin Has Spent $40 Million To Keep The Senate Red, But Snubs Trump's Favorite Texan Ken Griffin has put roughly $40 million into Republican midterm efforts this year and could double that by November, according to the Wall Street Journal.
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