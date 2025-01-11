Цукерберг в интервью пожаловался на угрозы и давление со стороны администрации Байдена

Вслед за объявлением об изменении политики модерации контента в Meta Марк Цукерберг дал интервью американскому подкастеру Джо Рогану, в котором фактически заявил, что политику компании определяли в администрации Байдена, которая не гнушалась угроз и криков, заставляя Meta удалять неугодные темы.