Цукерберг в интервью пожаловался на угрозы и давление со стороны администрации Байдена

Вслед за объявлением об изменении политики модерации контента в Meta Марк Цукерберг дал интервью американскому подкастеру Джо Рогану, в котором фактически заявил, что политику компании определяли в администрации Байдена, которая не гнушалась угроз и криков, заставляя Meta удалять неугодные темы.
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