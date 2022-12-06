smi.today

4 112 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Не так всё просто. Там ублюдки довели парня до нервного срыва.  Если бы меня били постоянно и угрожали изнасилованием...Осужденный за рас...
  • Иван Петров
    Самое главное для этих ребят-себя не обделить.«Смешные деньги»:...
  • Надежда Белугина
    Искупить кровью своё преступление? Где гарантия, что он по какому-то поводу не возбудится опять и не расстреляет уже ...Осужденный за рас...

В США две фирмы Трампа признаны виновными в налоговом мошенничестве

В США две фирмы Трампа признаны виновными в налоговом мошенничестве

Две принадлежащие экс-президенту США Дональду Трампу компании - Trump Corp. и Trump Payroll Corp. - признаны судом присяжных Манхэттена виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации, передает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх