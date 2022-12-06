В США две фирмы Трампа признаны виновными в налоговом мошенничестве

Две принадлежащие экс-президенту США Дональду Трампу компании - Trump Corp. и Trump Payroll Corp. - признаны судом присяжных Манхэттена виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации, передает РИА Новости со ссылкой на CNN.
Две принадлежащие экс-президенту США Дональду Трампу компании - Trump Corp. и Trump Payroll Corp. - признаны судом присяжных Манхэттена виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации, передает РИА Новости со ссылкой на CNN.
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