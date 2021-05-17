Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ходжа
    и я за, и считаю что в России тоже необходим такой закон, а то уже русские в СВОЕЙ СТРАНЕ, а Россия это страна создан...В Украине принима...
  • Александр
    Столько же надо и на собаку.В минпроме назвал...
  • Москвич
    Самым вредным для мозга продуктом считаю отечественное телевидение.Ученые перечислил...

Мошенник, обманувший симферопольца через сайт объявлений, попался полиции

Мошенник, обманувший симферопольца через сайт объявлений, попался полиции

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 52-летний житель крымской столицы. По его словам, сделка по заявке на изготовление грузового прицепа для мотоблока обернулась для него утратой пяти тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх