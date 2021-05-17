Мошенник, обманувший симферопольца через сайт объявлений, попался полиции

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 52-летний житель крымской столицы. По его словам, сделка по заявке на изготовление грузового прицепа для мотоблока обернулась для него утратой пяти тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД по РК.