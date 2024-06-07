Дорогие друзья, единомышленники! Каждый из нас имеет чёткую гражданскую позицию. Каждый из нас за то, чтобы был порядок.
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Дорогие друзья, единомышленники! Каждый из нас имеет чёткую гражданскую позицию. Каждый из нас за то, чтобы был порядок.