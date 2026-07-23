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На Украине директор и подчиненные сдали на металлолом оборонное предприятие

На Украине директор и подчиненные сдали на металлолом оборонное предприятие

Глава и сотрудники оборонного предприятия на Украине сдали его на металлолом, приобретя на вырученные деньги элитные автомобили, 23 июля сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

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