На Украине директор и подчиненные сдали на металлолом оборонное предприятие

Глава и сотрудники оборонного предприятия на Украине сдали его на металлолом, приобретя на вырученные деньги элитные автомобили, 23 июля сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.
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