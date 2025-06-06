Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Посол РФ в Южной Корее заявил, что полеты между странами несложно возобновить

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Возобновление авиасообщения между Россией и Южной Кореей отвечает интересам обеих стран, а также поспособствует развитию деловых и гуманитарных обменов, сообщил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев газете «Известия».

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