Посол РФ в Южной Корее заявил, что полеты между странами несложно возобновить

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Возобновление авиасообщения между Россией и Южной Кореей отвечает интересам обеих стран, а также поспособствует развитию деловых и гуманитарных обменов, сообщил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев газете «Известия».
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