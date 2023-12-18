WSJ: Сенат США пока не согласовал значимые вопросы в сделке по границе и Киеву

По данным газеты Wall Street Journal, в Сенате Соединенных Штатов Америки все ещё не достигли прогресса в согласовании важных вопросов в рамках сделки по усилению контроля за мигрантами и границей в обмен на одобрение помощи Киеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии