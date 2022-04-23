Російська військова колона в районі Маріуполя. 21 квітня 2022р. Росія перекидає елітні частини на нові напрямки на сході України Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов повідомив, що від 12 до 14 російських елітних військових частин фактично покинули Маріуполь та розпочали рух на північ Росія перекинула дванадцять найбільш боєздатних військових частин із […] Сообщение Росія перекидає елітні частини на нові напрямки на сході України появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.