Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тамбовской области стала Екатерина Мовчан

Глава Тамбовской области Максим Егоров назначил на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей Екатерину Мовчан, кандидатуру которой ранее рекомендовал координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства и утвердил Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.