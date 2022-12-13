Российские мобильные операторы договорились о запуске национального роуминга на новых землях России

Интернет-издание «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из операторов «большой четверки» сообщило, что «Билайн», «Мегафон» и Tele2 договорились в ноябре о запуске национального роуминга на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.