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Российские мобильные операторы договорились о запуске национального роуминга на новых землях России

Российские мобильные операторы договорились о запуске национального роуминга на новых землях России

Интернет-издание «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из операторов «большой четверки» сообщило, что «Билайн», «Мегафон» и Tele2 договорились в ноябре о запуске национального роуминга на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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