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Закон и Порядок

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"Попугай" - коронная роль Геннадия Хазанова

"Попугай" - коронная роль Геннадия Хазанова

С кем вы, мастера культуры? Худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов оскорбил Россию высказыванием о «патриотизме как рабстве», а также продолжает критиковать СВО в соцсетях «Насилие не может быть сделано одним человеком над многими, а только преобладающим большинство в единомышленном невежестве».

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Комментарии
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Виктор
Зажрался Гена, слишком много государство ему дало, вот и возомнил о себе, как о гении которому можно что угодно говорить.Еврейская кровь даёт о сбе знать.
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4 час.

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