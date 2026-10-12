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Эстонский эксперт назвала опасной для Европы дизельную сделку США и России

Эстонский эксперт назвала опасной для Европы дизельную сделку США и России

Дизельная сделка США и России заключена в ущерб безопасности Европы, заявила директор международного центра оборонных исследований из Эстонии Кристи Райк, 12 октября мнение эксперта публикует ERR.

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