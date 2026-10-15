Хиджаб против Турана: зачем Азербайджан пошел наперекор Эрдогану «Хиджабная революция» в Азербайджане, начавшаяся с нововведений в школьном дресс-коде, наглядно показала, что в деле строительства «Великого Турана» у турецкого «султана» Эрдогана все идет не так уж и гладко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Военкор объясн...
- На Западе почти н...
- Польша: Украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым