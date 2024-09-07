Украинская бегунья Данилина: россияне должны сидеть за колючей проволокой

Украинка Людмила Данилина, завоевавшая серебро на Паралимпийских играх в Париже в забеге на 1500 метров в классе Т20, резко раскритиковала президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса из-за того, что он допустил участие российских паралимпийцев.