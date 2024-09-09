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"Нам в масштабах страны нужна психиатрическая помощь". Николай Картозия высказался об "отмене" Насти Ивлеевой и "падении" Елены Блиновской

"Нам в масштабах страны нужна психиатрическая помощь". Николай Картозия высказался об "отмене" Насти Ивлеевой и "падении" Елены Блиновской

Глава телеканала "Пятница!" Николай Картозия дал интервью Надежде Стрелец, в котором высказался об "отмене" Насти Ивлеевой после "голой" вечеринки, рассказал, почему закрылось шоу "Ревизорро" с Еленой Летучей, объяснил, что погубило карьеру Елены Блиновской, а также рассказал о личной жизни и о борьбе с алкогольной зависимостью.

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