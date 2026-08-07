В деле блогера Лерчек обнаружились фигуранты, скрывшиеся от следствия

Ряд фигурантов уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, а также ее бывшего супруга Артема и его бизнес-партнера Романа Вишняка, скрылись от предварительного следствия и суда.
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