Главные новости большой политики к утру 22 октября. «Запускается самый страшный сценарий» Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга призвал киевлян срочно бежать из столицы, ведь, по его словам, впереди Украину ждет отрезание городов от систем жизнеобеспечения.