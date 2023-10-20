«Буду любить всегда»: Алсу не скрывает чувств к новому мужчине после развода

Алсу, кажется, пережила непростой период, а теперь готова окунуться в новые отношения с головой. Звезда не комментировала перемены в личной жизни, но фанаты уверены, что артистка развелась со своим супругом Яном Абрамовым.
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