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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич отдал предпочтение «Спартаку» в дерби: «Шансы – 51 на 49. Но, возможно, подключатся какие‑то дополнительные ресурсы, и мы увидим не такой ЦСКА, как в последних играх»

Команды встретятся в 26-м туре Мир РПЛ. – Чего ждете от дерби? – ЦСКА потерял очень важные очки в матче с «Крыльями Советов».

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