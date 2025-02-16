Социолог Лопатина: лимит для расчета больничного вырос до 2,225 млн рублей

С 2025 года максимальный доход, который будет использоваться для расчёта пособия по временной нетрудоспособности, увеличится до 2,225 миллиона рублей, сообщила РИА Новости Марина Лопатина, эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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