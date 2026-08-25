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«Краснодар» согласовал контракт с Мартиншем – зарплата 2,5 млн евро в год. «Олимпиакос» хочет 6 млн евро за вингера, «быки» дают 4 млн (Sport24)

« Краснодар » согласовал условия личного контракта с вингером « Олимпиакоса » Желсон Мартиншем . 31-летнему футболисту предложен договор по схеме «2+1» c зарплатой около 2,5 миллиона евро в год, сообщает Sport24.

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