Мигранта лишили гражданства РФ и выслали из страны после конфликта в Липецке

По инициативе ФСБ РФ, органы МВД прекратили гражданство России жителю Липецкой области, уроженцу одной из республик Центральной АзииВыходец из одной из стран Центральной Азии лишён гражданства России за участие в межнациональном конфликте в Липецке.
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