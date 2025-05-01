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Мигранта лишили гражданства РФ и выслали из страны после конфликта в Липецке

Мигранта лишили гражданства РФ и выслали из страны после конфликта в Липецке

По инициативе ФСБ РФ, органы МВД прекратили гражданство России жителю Липецкой области, уроженцу одной из республик Центральной АзииВыходец из одной из стран Центральной Азии лишён гражданства России за участие в межнациональном конфликте в Липецке.

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