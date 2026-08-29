В Севастополе при ночной атаке беспилотников погиб мужчина

Губернатор Михаил Развожаев в субботу, 29 августа 2026 года, сообщил, что в результате отражения ночной атаки украинских беспилотников погиб мужчина 1981 года рождения, находившийся во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе.
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