Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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1 сентября: почему русские раньше в эту дату отмечали Новый год

В России Новый год не всегда встречали 1 января. В языческие времена наши предки праздновали новолетие в день весеннего равноденствия.

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