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Спорт Уик-Энд

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Соболев догнал Веретенникова. Сколько осталось забить зенитовцу до главных рекордов экс-форварда?

Соболев догнал Веретенникова. Сколько осталось забить зенитовцу до главных рекордов экс-форварда?

Нападающий «Зенита» Александр Соболев повторил бомбардирский рекорд бывшего форварда «Ротора» и «Сокола» Олега Веретенникова в Кубке России, оформив сегодня в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России дубль – форвард отметился взятием ворот махачкалинского «Динамо» на 11-й и 380й минутах.

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