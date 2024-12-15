Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Пранкеры атаковали посла Украины в США

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила об атаковавших ее пранкерах. Об этом она рассказала в своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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