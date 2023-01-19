Рогов считает, что из Арестовича сделают "мученика", чтобы влиять на украинскую оппозицию

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что власти Украины и США хотят сделать из бывшего советника офиса украинского президента Алексея Арестовича "мученика", чтобы оказывать влияние на оппозиционно настроенных украинцев.