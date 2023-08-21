Су-35: не так хорош, как хотелось бы?

Наверное, сразу стоит сказать: аргументы, о которых пойдет речь, они придуманы там. А то, что наши некоторые блогеры и СМИ это подхватили – вот за это автор ответственности не несет, ибо придумано было не им.
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