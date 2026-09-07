Генерал-лейтенант Армении отказался от гражданства и паспорта

Генерал-лейтенант СССР и Армении Норат Тер-Григорьянц отказался от армянского гражданства, вернув паспорт в консульство.
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Родные братья жидов. Где жопа в тепле, там и родина. "Генерал", а что бороться не стал ? Или так же купил звание, как грузин вора в законе.